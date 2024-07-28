ألكسندر أرنولد وجود بيلينجهام معاً .. هل هو مؤشر جديد؟

ما زال ألكسندر أرنولد يملك عاماً واحداً فقط من عقده في أنفيلد رود

ما زال ألكسندر أرنولد يملك عاماً واحداً فقط من عقده في أنفيلد رود، ويشاع أنه مهتم بالانتقال إلى سانتياجو برنابيو، لكن ليفربول واثق من أنه سيوقع عقداً جديداً، ويمدد إقامته في نادي طفولته.

وأثار ألكسندر أرنولد شائعات إضافية حول انتقال محتمل إلى "لوس بلانكوس"، بعد أن شوهد وهو يوقع على قميص مشجع مدريدي شاب أثناء إجازته في الولايات المتحدة، ويمضي عطلته مع مواطنه وصديقه المقرّب، لاعب خط وسط ريال مدريد، جود بيلينجهام.

وحين سئل آرني سلوت، المدرب الجديد لليفربول، عما إذا كان بإمكان الريدز الاتفاق على عقد جديد مع ألكسندر أرنولد، قال أن من المحتمل أن تكون إجابته مملة بعض الشيء وهو لن يناقش وضع العقد في المؤتمرات الصحفية.

كذلك، أصبح أرنولد وبيلينجهام صديقين حميمين منذ استدعاء الأخير إلى منتخب إنجلترا قبل عامين، وتقرّبا اكثر في ألمانيا، خلال مسيرة إنجلترا إلى نهائي يورو 2024، ثم انطلقا معاً لقضاء اجازة حيث شوهدا معاً في لوس أنجلوس برفقة عدد من أصدقائهما.







