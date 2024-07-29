ماذا لو تواجه منتخبا مصر واسرائيل في أولمبياد باريس؟

من الممكن أن يقع المنتخب الأولمبي المصري في مواجهة ضد منتخب الكيان الغاصب

كتب موقع "nziv" الإخباري العبري، إن أولمبياد باريس قد يحمل مفاجأة إذا تأهل منتخبا مصر وإسرائيل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كرة القدم، متسائلا "هل سيحدث صدام كما حدث من قبل في بعض اللقاءات بين البلدين في ألعاب أخرى؟".

ومن الممكن أن يقع المنتخب الأولمبي المصري في مواجهة تاريخية ضد منتخب الكيان الغاصب في الدور ربع النهائي، إذا تصدر مجموعته الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان، وحلت اسرائيل وصيفة في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات باراغواي ومالي واليابان.

ومن الممكن أيضا أن يلتقي المنتخبان في دور متقدم، إذا واصلا طريقهما الناجح، إما في الدور نصف النهائي أو في النهائي.

وقال الموقع العبري، أن يتردد الرياضيين المصريين يترددون في مواجهة نظرائهم الإسرائيليين في مختلف الألعاب خوفا من ردود أفعال الجماهير الرافضة لذلك، وأضافت "ستكون المواجهة حديث الرأي العام في جميع الدول العربية".





