فيديو - مشجعون ليبيون يقتحمون قناة تلفزيونية !!

🛑#شاهد | لحظة الهجوم على قناة سلام المقربة من الدبيبة من قبل مجموعة مسلحة يشار إلى تبعيتها للمدير الفني لنادي الأهلي ط أسامة طليش. pic.twitter.com/PMrcnhX0tw — الشبكة (@lsbk245941) July 29, 2024 اللي صاير في قناة سلام كارثة كبيرة منعرج كبير ، قناة دولة تبث أغاني مسيئة للنادي الاهلي نادي كبير بإنجازاته وجمهوره الكبير . هل يعقل بث مثل هذا الإسفاف في قناة دولة ❗... #طرابلس #قناة_سلام pic.twitter.com/WxFAshwPKr — عبدالرحمن الشريف 🇱🇾 (@Abdo_Sharif24) July 29, 2024

قام عدد من مشجعي نادي الأهلي طرابلس، باقتحام قناة سلام الفضائية، التي كانت تبث احتفالية الذكرى الثمانين لولادة نادي الاتحاد طرابلس، وتعرض أغاني وهتافات اعتبروها مسيئة لناديهم، ما أجبر مُقدّم برنامج "مازال فينا الخير" على قطع البث المباشر.وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإقتحام القناة، والتصرفات العنيفة التي رافقته، داعين إلى احترام حرية الإعلام، فيما اعتذرت القناة لجماهير الأهلي، وأوضحت أنها لم تقصد الإساءة لتاريخ ناديهم من خلال بث تلك الهتافات والأغاني، مؤكدة التزامها بالحياد واحترام الجميع.