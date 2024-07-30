فيديو - مشجعون ليبيون يقتحمون قناة تلفزيونية !!

قام عدد من مشجعي نادي الأهلي طرابلس، باقتحام قناة سلام الفضائية، التي كانت تبث احتفالية الذكرى الثمانين لولادة نادي الاتحاد طرابلس، وتعرض أغاني وهتافات اعتبروها مسيئة لناديهم، ما أجبر مُقدّم برنامج "مازال فينا الخير" على قطع البث المباشر.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإقتحام القناة، والتصرفات العنيفة التي رافقته، داعين إلى احترام حرية الإعلام، فيما اعتذرت القناة لجماهير الأهلي، وأوضحت أنها لم تقصد الإساءة لتاريخ ناديهم من خلال بث تلك الهتافات والأغاني، مؤكدة التزامها بالحياد واحترام الجميع.