قضية انتقال نيكو وليامز الى برشلونة بين الممكن والتشكيك

أكد لابورتا أن برشلونة لديه الوسائل لتفعيل البند الجزائي لشراء نيكو ويليامز

في الشهر الماضي، أكد جوان لابورتا، أن برشلونة لديه الوسائل لتفعيل البند الجزائي لشراء نيكو ويليامز من نادي أتلتيك بيلباو بقيمة 58 مليون يورو، على الرغم من المشاكل المالية، خاصة أنّ الجناح البالغ من العمر 22 عاماً هو الهدف الأول في فترة الانتقالات هذا الصيف.

ووفق فيكتور فونت، الذي ترشح ضد لابورتا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن المتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في العام 2026، فإن النادي غير قادر على دفع شرط إطلاق سراح ويليامز في الوقت الحالي، آملًا أن يصبح ذلك ممكناً في المستقبل القريب.

وأضاف أن الأعضاء والمشجعين يريدون أن يحلموا ويصدقوا ما يقال لهم، لكن المشكلة هي أن الادارة كانت تدعي أنّ كل شيء على ما يرام، وأنّ البارشا سيتعاقد مع لاعبين وأن كل شيء قد تم حله، لكن مع مرور كل عام، تنخفض المصداقية، وإذا لم يتم الوفاء بالوعود، فإن المصداقية ستنخفض أكثر.

ليس فونت وحده هو الذي يشكك في قدرة برشلونة على التعاقد مع ويليامز، فاللاعب نفسه غير متأكد أيضاً، ويحاول تأجيل الانتقال الى الصيف التالي.







