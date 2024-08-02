الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

قضية انتقال نيكو وليامز الى برشلونة بين الممكن والتشكيك

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قضية انتقال نيكو وليامز الى برشلونة بين الممكن والتشكيك
A-
A+

كرة القدم

2024-08-02 | 03:19
قضية انتقال نيكو وليامز الى برشلونة بين الممكن والتشكيك

أكد لابورتا أن برشلونة لديه الوسائل لتفعيل البند الجزائي لشراء نيكو ويليامز

في الشهر الماضي، أكد جوان لابورتا، أن برشلونة لديه الوسائل لتفعيل البند الجزائي لشراء نيكو ويليامز من نادي أتلتيك بيلباو بقيمة 58 مليون يورو، على الرغم من المشاكل المالية، خاصة أنّ الجناح البالغ من العمر 22 عاماً هو الهدف الأول في فترة الانتقالات هذا الصيف.
ووفق فيكتور فونت، الذي ترشح ضد لابورتا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن المتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في العام 2026، فإن النادي غير قادر على دفع شرط إطلاق سراح ويليامز في الوقت الحالي، آملًا أن يصبح ذلك ممكناً في المستقبل القريب.
وأضاف أن الأعضاء والمشجعين يريدون أن يحلموا ويصدقوا ما يقال لهم، لكن المشكلة هي أن الادارة كانت تدعي أنّ كل شيء على ما يرام، وأنّ البارشا سيتعاقد مع لاعبين وأن كل شيء قد تم حله، لكن مع مرور كل عام، تنخفض المصداقية، وإذا لم يتم الوفاء بالوعود، فإن المصداقية ستنخفض أكثر.
ليس فونت وحده هو الذي يشكك في قدرة برشلونة على التعاقد مع ويليامز، فاللاعب نفسه غير متأكد أيضاً، ويحاول تأجيل الانتقال الى الصيف التالي.



قضية انتقال نيكو وليامز الى برشلونة بين الممكن والتشكيك

رياضة

كرة القدم

جوان لابورتا

فيكتور فونت

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا
2024-08-01

فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

علّق المدرب السابق للبلاوغرانا والحالي للمان سيتي بشكل لافت عن لاعب منافس

2024-08-01

فيديو - برنال يُبهر جماهير برشلونة وجوارديولا

علّق المدرب السابق للبلاوغرانا والحالي للمان سيتي بشكل لافت عن لاعب منافس

فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد
2024-08-01

فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد

بات مدرجاً على جداول أعمال جميع مدربي "النادي الأبيض"

2024-08-01

فيديو - خوان مارتينيز هدية الأكاديمية الى ريال مدريد

بات مدرجاً على جداول أعمال جميع مدربي "النادي الأبيض"

فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية
2024-08-01

فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية

تسبب هداف ليفربول ببعض الضجيج حين نشر صورة عبر إنستغرام

2024-08-01

فيديو - صورة محمد صلاح تُزعج الجماهير المصرية

تسبب هداف ليفربول ببعض الضجيج حين نشر صورة عبر إنستغرام

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024