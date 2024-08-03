فيديو - مُشجّع يقول لتشافي كيف يلعب وردود الفعل تنهمر

⚽😎 Ir a un partido y volver a ver a Xavi Hernández sobre el césped...



Y ya si le das instucciones desde la grada y te las clava, te quitas el sombrero 🎩😅🙌 pic.twitter.com/pyBF1REzai — MARCA (@marca) August 1, 2024

لعب تشافي هيرنانديز دور البطولة في أحد أكثر مقاطع الفيديو انتشارا مؤخراً، حيث أظهر مدرب برشلونة السابق جودته الكبيرة في مباراة ودية، على الرغم من أن هذا ليس بالضبط سبب تأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي.فبينما كان تشافي يلعب المباراة، قرر أحد المشجعين أن يقدم له بعض النصائح من المدرجات، فقال له "غيّره، قم بتغييره"، لتمتليء الشبكات بتعليقات مثل " يخبر أفضل لاعب خط وسط في كل العصور أن يغيرها" و"الرجل الذي يشاهد كرة القدم على التلفزيون سيخبر تشافي نفسه كيف يلعب" و"أخبر رجل عشوائي للتو أفضل لاعب خط وسط في التاريخ أن يغيرها؟".الأكثر إثارة للفضول هو أنه بعد هذا "الاقتراح" مباشرة، قام تشافي بتغيير وجهة اللعب، ما خلق فرصة واضحة للتسجيل الأهداف.