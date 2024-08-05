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هل يصل منتخبا مصر والمغرب الى نهائي مسابقة كرة القدم؟

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هل يصل منتخبا مصر والمغرب الى نهائي مسابقة كرة القدم؟
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كرة القدم

2024-08-05 | 01:33
هل يصل منتخبا مصر والمغرب الى نهائي مسابقة كرة القدم؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عموماً الى فرنسا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عموماً والمصرية والمغربية خصوصاً، الى فرنسا، حيث تقام اليوم مباراتيّ المنتخبين ضمن مسابقة كرة القدم للرجال، ضمن دورة الألعاب الأولمبية - باريس 2024.
وبلغ منتخب المغرب نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه العريض على منتخب الولايات المتحدة الأميركية برباعية نظيفة، ليواجه منتخب اسبانيا.
أما منتخب مصر، فبلغ الدور ذاته لأول مرة منذ 60 عاما، بعد تغلبه على نظيره الباراغوياني بركلات الترجيح اثر التعادل (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، ليلتقي منتخب فرنسا.
وفيما يلي المواعيد:
المغرب × إسبانيا – الساعة 5 عصراً بتوقيت غرينتش، 7 ليلاً بتوقيت بيروت.
فرنسا × مصر – الساعة 8 ليلاً بتوقيت غرينتش، 10 ليلاً بتوقيت بيروت.



هل يصل منتخبا مصر والمغرب الى نهائي مسابقة كرة القدم؟

رياضة

كرة القدم

دورة الألعاب الأولمبية

منتخب المغرب

منتخب مصر

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