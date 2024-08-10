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"إنه زمن إسبانيا" .. ألقابٌ بالجملة للسيدات والرجال

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كرة القدم

2024-08-10 | 05:08
"إنه زمن إسبانيا" .. ألقابٌ بالجملة للسيدات والرجال

اكتساحٌ "اسبانيولي" شامل كامل لأوروبا والعالم في ملاعب "الساحرة المستديرة"

إنه بلا شك، زمن إسبانيا، لا برشلونة ولا ريال مدريد حصراً، بل اكتساحٌ "اسبانيولي" شامل كامل لأوروبا والعالم في ملاعب "الساحرة المستديرة" .. كرة القدم.
ألقابٌ بالجملة عند الرجال والسيدات، لا تعكس تفوّق مدرسة تدريبية وحسب، بل تعكس نجاحاً في الهيكلية والبنية التحتية والفئات العُمرية على اختلافها، وإدارة جيدة وانتاج مستدام للمواهب .. وما أكثرها.
عند الرجال، حصدت إسبانيا ستة ألقاب هي:
⦁    وصيفة كأس أمم أوروبا تحت 21 عاماً بخسارتها النهائي (0-1) أمام إنجلترا.
⦁    بطلة كأس أمم أوروبا تحت 19 عاماً 2024 بفوزها في النهائي على فرنسا (2-0).
⦁    بطلة دوري الأمم الأوروبية 2023 بتغلبها في النهائي على كرواتيا (5-4) بركلات الترجيح.
⦁    بطلة كأس أمم أوروبا - يورو 2024 بتغلبها على انجلترا في النهائي (2-1).
⦁    ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس بتغلبها على فرنسا في الوقت الاضافي (5-3).
⦁    بطلة دوري أبطال أوروبا 2023 بفوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند الألماني في النهائي (2-0).
أما عند السيدات، فقد حصدت إسبانيا خمسة ألقاب هي:
⦁    كأس أمم أوروبا تحت 17 عاماً 2024 بتغلبها في النهائي على انجلترا (4-0).
⦁    كأس أمم أوروبا تحت 19 عاماً 2024 بتغلبها في النهائي على هولندا (2-1).
⦁    بطلة دوري الأمم الأوروبية 2023 بتغلبها في النهائي على فرنسا (2-0).
⦁    بطلة كأس العالم 2024 بفوزها في النهائي على انجلترا (1-0).
⦁    بطلة دوري أبطال أوروبا 2023 بفوز برشلونة على ليون الفرنسي في النهائي (2-0).


"إنه زمن إسبانيا" .. ألقابٌ بالجملة للسيدات والرجال

رياضة

كرة القدم

إسبانيا

برشلونة

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