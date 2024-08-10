النجم الهولندي متهم بجريمة "صدم وضرب وهرب"

اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مطلوب في مانشستر يونايتد

يتم التحقيق مع اللاعب ماتياس دي ليخت "للاشتباه في ارتكابه جريمة "صدم وضرب وهرب" بالقرب من ملعب تدريب بايرن ميونيخ.

وزعمت صحيفة بيلد، أنّ اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والمطلوب في مانشستر يونايتد، اصطدم بسيارة متوقفة بالقرب من مقر نادي سابينر شتراسه صباح الأربعاء، حيث تعرّف شاهد على الهولندي واتصل بالشرطة.

وزعمت الصحيفة إنّ دي ليخت كان يقود سيارته أودي Q8 e-tron، التي تبلغ قيمتها نحو 63 ألف جنيه إسترليني، وقد تم حجزها.

وإذا صح أن اللاعب "ابتعد ببساطة" عن مكان الحادث، وثبتت إدانته، فقد تنتظره غرامة مالية أو السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات، علماً أنه غالباً ما يتم فرض غرامات عندما يدان الناس بمثل هذه الجرائم.

وتم استبعاد دي ليخت من تشكيلة بايرن التي سافرت إلى كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الصيف، ومن المحتمل أن يغادر مدافع أياكس ويوفنتوس السابق ملعب أليانز أرينا ويبدو أنّ مانشستر يونايتد سيكون وجهته الأقرب.







