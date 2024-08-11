فيديو - بطريقة مذهلة .. توتنهام قدّم مهاجمه سولانكي

بطريقة مذهلة مبنية على الرسوم المتحركة والإبداع البصري

بطريقة مذهلة مبنية على الرسوم المتحركة والإبداع البصري، أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ضم المهاجم دومينيك سولانكي، من نظيره بورنموث في عقد يمتد حتى العام 2030.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، إن الصفقة كلفت خزائن السبيرز 65 مليون جنيه استرليني، وهو رقم قياسي بالنسبة للنادي الذي لم يكشف عن قيمة الانتقال.

ولعب سولانكي، 26 عاماً، في بورنموث منذ مطلع 2019، أتياً من ليفربول، وخاض 216 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 77 هدفاً وصنع 31، وقدّم في 2023-2024 أحد أفضل مواسمه في مسيرته الكروية، حيث سجل 21 هدفاً في 42 مباراة.



