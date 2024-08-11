الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - بطريقة مذهلة .. توتنهام قدّم مهاجمه سولانكي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - بطريقة مذهلة .. توتنهام قدّم مهاجمه سولانكي
A-
A+

كرة القدم

2024-08-11 | 03:26
فيديو - بطريقة مذهلة .. توتنهام قدّم مهاجمه سولانكي

بطريقة مذهلة مبنية على الرسوم المتحركة والإبداع البصري

بطريقة مذهلة مبنية على الرسوم المتحركة والإبداع البصري، أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ضم المهاجم دومينيك سولانكي، من نظيره بورنموث في عقد يمتد حتى العام 2030.
وذكرت تقارير صحفية بريطانية، إن الصفقة كلفت خزائن السبيرز 65 مليون جنيه استرليني، وهو رقم قياسي بالنسبة للنادي الذي لم يكشف عن قيمة الانتقال.
ولعب سولانكي، 26 عاماً، في بورنموث منذ مطلع 2019، أتياً من ليفربول، وخاض 216 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 77 هدفاً وصنع 31، وقدّم في 2023-2024 أحد أفضل مواسمه في مسيرته الكروية، حيث سجل 21 هدفاً في 42 مباراة.



فيديو - بطريقة مذهلة .. توتنهام قدّم مهاجمه سولانكي

رياضة

كرة القدم

توتنهام هوتسبر

دومينيك سولانكي

بورنموث

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - برايثوايت يتألق مع جريميو بثلاثة أهداف
فيديو - الميدالية الذهبية تُحرج حارس إسبانيا في المطار

اقرأ ايضا في كرة القدم

سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لمسابقة كرة القدم الأولمبية
04:09

سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لمسابقة كرة القدم الأولمبية

مع اختتام مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية

04:09

سيطرة عربية على التشكيلة المثالية لمسابقة كرة القدم الأولمبية

مع اختتام مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية

القبض على نجم الزمالك بتهمة قتل شرطيّ صدماً
03:40

القبض على نجم الزمالك بتهمة قتل شرطيّ صدماً

بينما كان اللاعب الدولي المصري عائداً من إجازة

03:40

القبض على نجم الزمالك بتهمة قتل شرطيّ صدماً

بينما كان اللاعب الدولي المصري عائداً من إجازة

متسوق يعثر على ثياب بوكايو ساكا القديمة فيشتريها .. ويبيعها !
03:39

متسوق يعثر على ثياب بوكايو ساكا القديمة فيشتريها .. ويبيعها !

عثر متسوق ذو عين ثاقبة على معدات تخص نادي أرسنال

03:39

متسوق يعثر على ثياب بوكايو ساكا القديمة فيشتريها .. ويبيعها !

عثر متسوق ذو عين ثاقبة على معدات تخص نادي أرسنال

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024