فيديو - برشلونة يخطف موهبة من ريال مدريد ومانشستر سيتي

يتطلع برشلونة باستمرار إلى تعزيز أكاديميته "لا ماسيا"

يتطلع برشلونة باستمرار إلى تعزيز أكاديميته "لا ماسيا"، وتمكن أمس من القيام بذلك مرة أخرى، من خلال التعاقد مع موهبة شابة.

فيوم أمس السبت، أكد برشلونة التوقيع مع ماركوس بارييغو، الآتي من أكاديمية رايو فاليكانو للشباب، وهو صانع ألعاب، يبلغ من العمر 18 عاماً، كان مطلوباً في ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكنه اختار الانضمام إلى أكاديمية لا ماسيا الشهيرة، حيث سيكون جزءاً من فريق تحت 19 عاماً.

وكان بارييغو، المعروف أكثر باسم باري، سابقاً في "لا فابريكا"، وأراد ريال مدريد عودته، لكنه لم ينجح في جهوده لتجديد أكاديميته، بعد أن انفصل بالفعل عن العديد من الشباب هذا الصيف.

وليس هناك شكّ في أنّ برشلونة ناد جذاب لأي شاب في الوقت الحالي، إذ تمت ترقية العديد من المراهقين إلى الفريق الأول على مدار الأشهر الماضية، وسيتخيل باري نفسه ماضياً على خطى نظرائه لامين يامال وباو كوبارسي والآخرين.