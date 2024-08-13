فاران لعب 19 دقيقة فقط مع فريقه الجديد .. وخسر

ظهر الفرنسي لأول مرة يوم الأحد مع فريقه الجديد

ظهر الفرنسي رافائيل فاران لأول مرة يوم الأحد مع فريق كومو الإيطالي، الذي انضم اليه هذا الصيف، لكنه لم يكن محظوظا جدا في أول ظهور له، حيث كان لا بد من استبداله بسبب الإصابة بعد أقل من 20 دقيقة من اللعب.

وعلى وجه التحديد، كان ذلك في الدقيقة 19، عندما وقع على ركبته اليسرى أثناء الجري، وطلب استبداله حين لاحظ أن شيئا ما لم يكن صحيحا.

غادر الملعب على قدميه ومن دون الكثير من إيماءات الألم، ويجب أن نتذكر أن رافائيل فاران لاعب كرة قدم لم يسلم من الإصابات في السنوات الأخيرة.

وانتهت المباراة في الدور الاول من كأس ايطاليا الى التعادل (1-1) مع سامبدوريا الذي عاد وحسمها (4-3) بركلات الترجيح.







