نجم توتنهام مهدد بالسجن عامين بسبب صورة !!

تم التكهن بأنه مثير للاهتمام لريال مدريد عندما

على الرغم من اعتذاره، فقد يضطر لاعب توتنهام، إيف بيسوما ، الذي تم التكهن بأنه مثير للاهتمام لريال مدريد عندما كان في برايتون، إلى قضاء عقوبة الإيقاف، بعد استنشاق الغاز المحظور، خلال حفلة مع الأصدقاء بعد مباراة توتنهام الودية الأخيرة ضد بايرن ميونيخ.

ونشر لاعب خط الوسط الصورة المثيرة للجدل على Snapchat بنفسه، بعد أن صورها في سيارة ليموزين، وبدا وهو يحمل بالونات غاز الضحك، الذي أصبح غير قانوني مؤخرا فقط، ويودي الى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية.

وذكرت صحيفة ذا صن، أن شخصا كان هناك قال "إنه لأمر لا يصدق أن يستهلك أي نجم في الدوري الإنجليزي الممتاز علانية ذلك، إنها جريمة جنائية، وقد خيب آمال مشجعي توتنهام، مشاركة الصور بنفسه هو هراء كامل".







