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برشلونة يعاني في تسجيل لاعبيه .. إليكم التفاصيل

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برشلونة يعاني في تسجيل لاعبيه .. إليكم التفاصيل
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كرة القدم

2024-08-14 | 01:42
برشلونة يعاني في تسجيل لاعبيه .. إليكم التفاصيل

أكد برشلونة تسجيل إيريك جارسيا وكليمنت لينجليت وأنسو فاتي

أكد برشلونة تسجيل إيريك جارسيا وكليمنت لينجليت وأنسو فاتي، ما يعني أن اللاعبين الثلاثة سيكونون مؤهلين للمشاركة ضد فالنسيا يوم السبت، في المباراة الافتتاحية للنادي في الدوري الإسباني، لكن هناك بعض اللاعبين أكثر أهمية معرضين لخطر الغياب لأنهم لم ينضموا بعد إلى الدوري الإسباني.
داني أولمو هو الاسم الرئيسي في هذه القائمة، إذ لم يتم تسجيل توقيع برشلونة الجديد بقيمة 62 مليون يورو في الدوري الإسباني، على الرغم من الثقة بأن الأمر سيحصل بحلول يوم الجمعة، وهو الحد الأقصى للأسبوع الأول لموسم 2024-25.
ووفقاً لتقارير صحفية، ينتظر إنيغو مارتينيز وأليكس فالي وبابلو توري وباو فيكتور التسجيل أيضاً، حيث يبدو المدرب هانزي فليك مصمماً على أن يكون الأول متاحاً، لأنه يفتقر إلى خيارات قلب الدفاع للرحلة إلى ميستايا، بسبب إصابة رونالد أراوخو الطويلة.
كما ظهر اللاعبون الثلاثة الآخرون بشكل بارز خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، ومن المحتمل أن يتم تضمينهم في تشكيلة يوم المباراة إذا تم تسجيلهم في الوقت المناسب.
يُلخص هذا الأمر الوضع المحزن لبرشلونة، عندما يتعلق الأمر بموارده المالية، وهو ما كان موضوعاً متكرراً على مدار السنوات القليلة الماضية، وسيكون فليك يائساً للحصول على أكبر عدد ممكن من اللاعبين تحت تصرفه يوم السبت.



برشلونة يعاني في تسجيل لاعبيه .. إليكم التفاصيل

رياضة

كرة القدم

برشلونة

داني أولمو

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