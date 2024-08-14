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نادي إنجليزي يتعرّض لحملة بسبب "مصارعة الديوك"

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نادي إنجليزي يتعرّض لحملة بسبب &quot;مصارعة الديوك&quot;
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كرة القدم

2024-08-14 | 01:46
نادي إنجليزي يتعرّض لحملة بسبب "مصارعة الديوك"

تسبب بورنموث الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" بغضب

تسبب نادي بورنموث، الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ"، بغضب مشجعيه بسبب إبرامه اتفاقا مع شركة مراهنات غير معروفة تدعى "bj88"، في صفقة قيل أنها "حطمت الأرقام القياسية".
وتسببت الصفقة بغضب المشجعيين ونشطاء "الرفق بالحيوان"، بإعتبار أن الشركة تسمح للعملاء بالمراهنة على مصارعة الديوك الحية، وهو أمر غير قانوني في معظم دول العالم.
ويعتبر "عراك الديوك" المعتمد بقوة في كمبوديا قاسياً، ويتمثل في قتال دام بين ديكين، مع شفرات مثبتة على كاحليهما، وقالت رابطة متخصصة بمكافحة هذا النوع من الأنشطة "مصارعة الديوك حدث دموي ينطوي على المعاناة على الحيوانات، وقد تم حظره منذ ما يقرب من 200 عام في المملكة المتحدة".
وأضافت "يجب على نادي بورنموث أن يفعل الشيء الصحيح، وأن ينأى بنفسه عن عالم قتال الحيوانات الوحشي، ويسقط أي روابط مع الشركات التي تروج لهذه الوحشية"، حيث أن الموقع الإلكتروني للشركة يعرض مقاطع فيديو مصورة لمصارعة الديوك الحية، مع روابط للصفحات الرئيسية للنشاط.


نادي إنجليزي يتعرّض لحملة بسبب "مصارعة الديوك"

رياضة

كرة القدم

بورنموث

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