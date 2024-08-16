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فيديو - تقديم غير مسبوق للاعب أتليتكو مدريد

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فيديو - تقديم غير مسبوق للاعب أتليتكو مدريد
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كرة القدم

2024-08-16 | 06:50
فيديو - تقديم غير مسبوق للاعب أتليتكو مدريد

لم نشهد قبل الآن تواجد كلب في حفل كهذا

مؤخراً، كان تقديم المهاجم ألكسندر سورلوث، 28 عاماً، الآتي الى أتليتكو مدريد الاسباني في عقد لأربع سنوات نظير 32 مليون يورو، غريباً للغاية، وربما غير مسبوق، اذ لم نشهد قبل الآن تواجد كلب في حفل كهذا، وهو "إلسا"، المملوك من اللاعب النرويجي.
بدأ في روزنبرغ النرويجي، ثم تنقل الى بودا - غيلمت النرويجي أيضاً، ومنه الى غرونينغن الهولندي فميدتيلاند الدانماركي وكريستال بالاس الانجليزي الذي أعاره الى جنت البلجيكي وترابزون سبور التركي، قبل أن يلعب مع لايبزيغ الألماني ومعاراً الى ريال سوسييداد الاسباني، ثم انتقالاً الى جاره فياريال.

 
فيديو - تقديم غير مسبوق للاعب أتليتكو مدريد

رياضة

كرة القدم

ألكسندر سورلوث

أتليتكو مدريد

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