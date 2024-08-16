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مراسل الجديد: تسجيل عدد من الاصابات بين شهيد وجريح نتيجة الغارة على وادي الكفور واعمال البحث ورفع الأنقاض مستمرة
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كرة القدم
2024-08-16 | 19:24
مراسل الجديد: تسجيل عدد من الاصابات بين شهيد وجريح نتيجة الغارة على وادي الكفور واعمال البحث ورفع الأنقاض مستمرة
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مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي الكفور وتول بقضاء النبطية
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