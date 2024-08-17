التفاصيل الكاملة لكمين "طعن منير نصراوي"

روت صحيفة لا فانغارديا الكاتالونية قصة جديدة تتعلق بطعن منير نصراوي

روت صحيفة لا فانغارديا الكاتالونية قصة جديدة تتعلق بطعن منير نصراوي، والد نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، يوم الأربعاء الماضي، في حادثة كادت تودي بحياته، في شارع فرانك مارشال في حي روكافوندا، حيث يعيش في مدينة ماتارو الإسبانية.

وكان منير نصراوي تورط في جدال ثم اشتباك مع أربع أشخاص أثناء قيامه برياضة المشي، وتطور الأمر بينهم في المساء، حيث قام أحدهم بطعنه.

وقالت الصحيفة أن المعتدين دعوا نصراوي للقاء "صلح وسلام" بينهم، ولبّى الدعوة، ليتبين أنه كمين، حيث حاصره أربعة من أفراد العائلة نفسها، وبدأوا في لكمه وركله قبل أن يطعنه أحدهم ثلاث مرات في بطنه، ليظهر صديق لوالد نجم برشلونة وينقذه من الموت.

ومثل المعتقلون الأربعة، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، أمام المحكمة أمس الجمعة، خلف أبواب مغلقة.





