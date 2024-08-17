الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

التفاصيل الكاملة لكمين "طعن منير نصراوي"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
التفاصيل الكاملة لكمين &quot;طعن منير نصراوي&quot;
A-
A+

كرة القدم

2024-08-17 | 04:04
التفاصيل الكاملة لكمين "طعن منير نصراوي"

روت صحيفة لا فانغارديا الكاتالونية قصة جديدة تتعلق بطعن منير نصراوي

روت صحيفة لا فانغارديا الكاتالونية قصة جديدة تتعلق بطعن منير نصراوي، والد نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، يوم الأربعاء الماضي، في حادثة كادت تودي بحياته، في شارع فرانك مارشال في حي روكافوندا، حيث يعيش في مدينة ماتارو الإسبانية.
وكان منير نصراوي تورط في جدال ثم اشتباك مع أربع أشخاص أثناء قيامه برياضة المشي، وتطور الأمر بينهم في المساء، حيث قام أحدهم بطعنه.
وقالت الصحيفة أن المعتدين دعوا نصراوي للقاء "صلح وسلام" بينهم، ولبّى الدعوة، ليتبين أنه كمين، حيث حاصره أربعة من أفراد العائلة نفسها، وبدأوا في لكمه وركله قبل أن يطعنه أحدهم ثلاث مرات في بطنه، ليظهر صديق لوالد نجم برشلونة وينقذه من الموت.
ومثل المعتقلون الأربعة، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، أمام المحكمة أمس الجمعة، خلف أبواب مغلقة.


التفاصيل الكاملة لكمين "طعن منير نصراوي"

رياضة

كرة القدم

منير نصراوي

برشلونة

لامين يامال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كايل ووكر المطرود من قصريه يقيم في شقة للنادي !!
مراسل الجديد: تسجيل عدد من الاصابات بين شهيد وجريح نتيجة الغارة على وادي الكفور واعمال البحث ورفع الأنقاض مستمرة

اقرأ ايضا في كرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024