ماذا كتب صموئيل إيتو لنجله إتيان في مباراته الأولى؟

فاز فريقه رايو فاليكانو خارج ميدانه (2-1) على ريال سوسيداد

بالأمس، كتب لاعب كرة القدم الكاميروني السابق صموئيل إيتو على انستغرام، بضع كلمات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد الثاني والعشرين لنجله إتيان إيتو، الذي ترافق مع استدعاء لاعب رايو فاليكانو لمباراته الأولى في الدوري الاسباني، وذكره بأنه "سيد مصيره".

تم توقيع إتيان إيتو في تموز - يوليو من قبل رايو فاليكانو، آتياً من رايو ماجاداهوندا، بعدما لعب لموسم مع "فيل ألبا" وسجل 15 هدفاً، وكتب "نحن نعيش في عالم تسود فيه معارك أنانية وعابرة، أنت السيد الوحيد لمصيرك، ومن خلال عملك، سوف تبني فقط مسارك ومصيرك".

وأضاف إيتو، الذي لعب بين عامي 1998 و2010 إجمالي 280 مباراة وسجل 162 هدفا في الليغا "لن يعطيك أحد هدايا، يجب أن تكون محصنا ضد التلاعب بك واستغلالك ضد عائلتك وأولئك الذين يحبونك، فقطع الروابط الأسرية هو أفضل طريقة لإضعاف نفسك، وعليك إيقافهم".

وتابع "هذا اليوم مليء بالرموز، إنه عيد ميلادك، وربما في هذا اليوم ستلعب مباراتك الأولى مع أحد أندية الدرجة الأولى، ولا يمكن لمشاعري كأب أن تمنعني من تذكيرك بأنه يجب عليك الحفاظ على هذا الغزو الجميل الذي هو قوة شخصيتك وابتسامتك الرائعة وهذا الحلم الذي لا يتغير الذي رعيته منذ ولادتك".

وكتب إيتو الأب "ستصبح الأمور ابنية، إن لم يكن اليوم، فسيكون غداً، وإذا لم يكن كذلك، فسيكون بعد غد...".

وبقي إتيان احتياطياً في سان سيباستيان، حيث فاز فريقه رايو فاليكانو خارج ميدانه (2-1) على ريال سوسيداد ضمن الجولة الأولى من الدوري.



