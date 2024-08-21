جوندوجان يترك برشلونة ويعود إلى مانشستر سيتي

من المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط برشلونة

في الأيام المقبلة، من المتوقع أن يغادر لاعب خط الوسط البالغ من العمر 33 عاما، الألماني إيلكاي جوندوجان برشلونة في صفقة انتقال حر، والعودة إلى مانشستر سيتي.

ويبدو برشلونة يائساً للتخلص من راتب جوندوجان المرتفع، وهذا هو السبب في أن النادي يتطلع إلى رحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات في غضون 10 أيام، والأمور تحدث بسرعة كبيرة، مع أن المدرب هانزي فليك كان قد أعرب يوم السبت عن توقعه ببقاء اللاعب الألماني في الفريق.

وأبدى توني كروس، زميل جوندوجان السابق على المستوى الدولي، دهشته من النبأ، إذ لجأ الألماني المعتزل حديثًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن ذلك، فكتب تعليقاً جاء فيه "واووو 🙈🙈🙈".







