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لاعب مغربي الى الدوري البرازيلي

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لاعب مغربي الى الدوري البرازيلي
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كرة القدم

2024-08-22 | 02:40
لاعب مغربي الى الدوري البرازيلي

تواجد اللاعب في ريو دي جانيرو منذ بداية الشهر الجاري

أعلن نادي بوتافوغو، خامس الدوري البرازيلي في الموسم الفائت، عن ضم اللاعب الفرنسي - المغربي محمد العروش الى صفوفه في صفقة انتقال حرّ، وفي عقد يمتد حتى حزيران - يونيو 2026.
ووقع لاعب خط الوسط البالغ 20 عاما، لنادي بوتافوغو، أحد أندية ريو دي جانيرو، قادما من أولمبيك ليون، علماً أن الناديين البرازيلي والفرنسي مملوكين لمجموعة إيغل فوتبول التي يديرها الملياردير الأميركي جون تيكستور.
ووفق الصفقة، سيكون من حق النادي الفرنسي مشاركة الأرباح بنسبة 50 في المائة من أي عملية بيع مستقبلية محتملة، وقد تواجد اللاعب في ريو دي جانيرو منذ بداية الشهر الجاري وتدرب بالفعل مع بقية لاعبي الفريق، الذي يحتل وصافة الدوري البرازيلي حالياً، تحت قيادة المدرب آرثور جورجي.


لاعب مغربي الى الدوري البرازيلي

رياضة

كرة القدم

بوتافوغو

محمد العروش

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