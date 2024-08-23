إفلاس نجم ليفربول .. خسر 12 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من تفاخره ذات مرة بثروة تقدر بـ12 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من تفاخره ذات مرة بثروة تقدر بـ12 مليون جنيه إسترليني، تعرض مهاجم ليفربول السابق إميل هيسكي لالتماس إفلاس من المحكمة العليا، قدمته مصلحة الضرائب في كانون الثاني - يناير الفائت، وتم إعلان إفلاسه رسمياً يوم الاثنين الفائت.

ونشر "ممارس الإعسار المرخص والمحاسب القانوني" سكوت بيبينجتون على منصة إكس "يتعلق الالتماس بفاتورة ضريبية غير مدفوعة يقال إنها تزيد عن 1.64 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تكاليف قانونية تبلغ حوالي 195 ألف جنيه إسترليني".

وهيسكي، 46 عاما، الذي سجل سبعة أهداف في 62 مباراة مع منتخب إنجلترا، كان يملك ثروة تُقدّر بـ12 مليون جنيه إسترليني في العام 2009، الا انه عانى مشاكل مالية منذ انضمامه إلى مخطط استثمار المشاهير، وعلق في قلب نزاع ضريبي بقيمة 1.6 مليار جنيه إسترليني.

كذلك، أنهت المحاكم لغير مصلحته، قضية الحانة التي كان يديرها مع زوجته شانتيل في ألدرلي إيدج في شيشاير، بديون بلغ مجموعها 163 ألف جنيه إسترليني.







