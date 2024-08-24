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أنور الغازي ينتصر على ماينز ويتبرّع لأطفال غزّة

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أنور الغازي ينتصر على ماينز ويتبرّع لأطفال غزّة
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كرة القدم

2024-08-24 | 02:40
أنور الغازي ينتصر على ماينز ويتبرّع لأطفال غزّة

انتصر المهاجم الهولندي في معركته القضائية مع نادي ماينز الألماني

انتصر المهاجم الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي، في معركته القضائية مع نادي ماينز الألماني، وأعلن عن حصوله على تعويض مالي بلغ نحو 1.7 مليون يورو، وقال أنه سيستخدم نصف مليون منها لدعم الأطفال في غزة
وقام النادي الألماني في تشرين الاول - أكتوبر الماضي، بإيقاف لاعبه لدعمه الشعب الفلسطيني عبر إنستغرام، ثم أصدر بياناً بأنه ينأى بنفسه عن المنشور وأعاده، ولكن الغازي نفى ذلك تماماً، فقرر ماينز فسخ عقده دون إشعاره في الثالث من تشرين الثاني - نوفمبر 2023.
وقال الغازي، البالغ من العمر 29 عاما، على إنستغرام "تلقيت مبلغا كبيرا من ماينز، وأود أن أوضح أن معركتي القانونية مع النادي لم تكن أبدا بالنسبة لي تتعلق بالمال".
وأضاف "أغتنم هذه اللحظة لأشكر ماينز على العائدات المالية، التي سأستخدم 500 ألفاً منها لتمويل مشاريع للأطفال في غزة، وآمل أن يشعر النادي بالارتياح على الرغم من محاولاته الفاشلة المتكررة لتجنب الدفع، عندما يعلم أنه ساهم ماليا من خلالي، في جعل حياة الأطفال في غزة أكثر احتمالاً".
وتابع " في شأن محاولة النادي إسكاتي، فقد ارتفع صوتي للدفاع عن المضطهدين، وكل من لا صوت لهم في غزة".


أنور الغازي ينتصر على ماينز ويتبرّع لأطفال غزّة

رياضة

كرة القدم

أنور الغازي

ماينز

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