بيب جوارديولا خرق قواعد ثابتة من أجل جوندوجان

كان حريصاً جدا على عودته إلى النادي.

زعم بيب جوارديولا أنه خرق قواعد كان قد وضعها في مانشستر سيتي من أجل التعاقد مجدداً مع إيلكاي جوندوجان لأنه كان حريصاً جدا على عودته إلى النادي.

ويبلغ جوندوجان 34 عاماً في تشرين الاول - أكتوبر، وقال جوارديولا إنه جعل من سياسة عدم التعاقد مع أي شخص كبير السن، قاعدة له، لكنه كسرها لحسن الحظ، عندما علم أن جوندوجان يريد العودة إلى السيتي، بعد 14 شهرا من مغادرته مجانا، لأن برشلونة أراد التخلّص من راتبه العالي.

وكشف الإسباني أنّه كمدرب، ليس من المعجبين بإعادة التعاقد مع لاعبين في هذا العمر، لكنه يعرف جوندوجان جيداً، وقد عاد مجاناً، ولديه الذكاء والقدرة على أداء عدد من الأدوار.







