لاعبة المنتخب الأميركي تطلب ميدالية أولمبية بديلة .. إليكم السبب

شاركت في مباريات منتخب بلادها الست

قالت لين ويليامز، البالغة 31 عاماً، لاعبة المنتخب الأميركي، الحائزة على الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم للسيدات، في أولمبياد باريس، أن هذه الميدالية قد تحطمت.

وقالت اللاعبة التي شاركت في مباريات منتخب بلادها الست، أنها تقدمت بطلب للحصول على ميدالية بديلة بعد أسبوعين فقط من تتويجها، وتنتظر الرد من اللجنة الأولمبية الدولية.

ونشرت ويليامز مقطع فيديو عبر تيك توك "كيف كسرت ميداليتي؟، الميدالية فيها خيط صغير، وقضيب يحمل الشريط حول رقبتي، وقد رأيتموني أتأرجح في الاحتفالات، ولكن هذا ليس هو السبب في كسر الميدالية، أنا متأكدة من ذلك".

وأضافت "حركاتي لم تتسبب في كسر الميدالية، فقد كنت أحملها على كتفي، وكنت أقفز وأرقص مثل الجميع، لكنها سقطت وذهبت لاستعادتها، ووجدت أنها تعرضت للخدش واختفى القضيب الصغير بعد أن انفصل وسقط على الأرض".











