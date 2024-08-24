قناة رونالدو على يوتيوب تواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصلت قناة (UR. CRISTIANO) جني الأرقام القياسية

بعدما أطلقها أمسية الأربعاء، واصلت قناة رونالدو على منصة يوتيوب (UR. CRISTIANO) جني الأرقام القياسية، وباتت أسرع قناة في تاريخ المنصة تصل إلى مليون مشترك خلال 90 دقيقة فقط، ثم أصبحت الأسرع وصولاً إلى 10 ملايين مشترك، ثم 20 مليوناً، وحالياً تعدت حاجز 37.8 مليوناً.

وخلال 28 ساعة فقط، تعدى إجمالي مشاهدات قناة كريستيانو رونالدو 130 مليون مشاهدة، بفضل 19 فيديو فقط، وهو رقم قياسي لعدد المشاهدات في يومين، لم يتحقق من قبل في تاريخ المنصة الأميركية.

ويتابع رونالدو نحو 170 مليون مشترك في فيسبوك، و112 على منصة إكس و637 مليوناً في منصة إنستغرام، أي ما يزيد على مليار متابع في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما يجعله الشخص الأكثر جماهيرية في العالم.







