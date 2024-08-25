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لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)

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لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)
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كرة القدم

2024-08-25 | 02:50
لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)

يُعتبر لامين يامال واحداً من أفضل المواهب الشابة في العالم

يُعتبر لامين يامال واحداً من أفضل المواهب الشابة في عالم كرة القدم، إن لم يكن أفضلها.
فمنذ أن تمّ تصعيده إلى الفريق الأوّل في برشلونة، وهو يتألّق، ويسجّل الأهداف ويقدّم التمريرات الحاسمة لزملائه، حتى تم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب إسبانيا، وهو بعد في السادسة عشرة من عمره.
وفي بطولة اليورو الأخيرة، والتي تُوِّج بلقبها منتخب المتادور، لعب يامال دوراً بارزاً في نجاح منتخب بلاده، واستحقّ عن جدارة جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
وتعكس أرقام اللاعب الإسباني أداءه المميّز، ففي آخر 6 مباريات، ساهم يامال بـ6 أهداف على الشكل التالي:
- هدف ضد أتليتيك بلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
- تمريرة حاسمة ضد فالنسيا في الجولة الاولى من الدوري الإسباني.
- تمريرة حاسمة ضد إنجلترا (يورو ٢٠٢٤).
- هدف ضد فرنسا (يورو ٢٠٢٤).
- تمريرة حاسمة ضد ألمانيا (يورو ٢٠٢٤).
- تمريرة حاسمة ضد جورجيا (يورو ٢٠٢٤).



لامين يامال يُسجّل لمسته السادسة الحاسمة (٦/٦)

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

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