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فيديو - مولر يُخرج الخطة البديلة من ملابسه الداخلية

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فيديو - مولر يُخرج الخطة البديلة من ملابسه الداخلية
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كرة القدم

2024-08-26 | 02:26
فيديو - مولر يُخرج الخطة البديلة من ملابسه الداخلية

كان توماس مولر ويبقى شخصية بارزة في كرة القدم

كان توماس مولر ويبقى شخصية بارزة في كرة القدم، وهو يثبت ذلك مباراة تلو الأخرى، ليس فقط بجودته في لعبه، ولكن أيضا بتصرفاته الغريبة غير الكروية.
هذه المرة، كان مولر بطل الرواية لحدث فريد من نوعه في المباراة ضد فولفسبورغ، والتي انتهت بفوز فريقه بايرن ميونيخ (3-2).
كانت الدقيقة 65، عندما مدّ المهاجم المخضرم يده إلى ملابسه الداخلية، وسحب قطعة من الورق، وبدأ في التواصل مع زملائه في الفريق، لتمرير تعليمات المدرب وتغيير خطة اللعب، لفك التعادل القائم.
في الفيديو، أمكن رؤية موسيالا وكين وبافلوفيتش وكيميش وأوليسي يقتربون من بعضهم البعض حتى يتمكن مولر من إخبارهم عن تغيير التشكيل.


فيديو - مولر يُخرج الخطة البديلة من ملابسه الداخلية

رياضة

كرة القدم

توماس مولر

بايرن ميونيخ

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