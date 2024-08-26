فيديو - مولر يُخرج الخطة البديلة من ملابسه الداخلية

Thomas Muller, el DT de cancha. 😎



Cuando el Bayern Munich empató, Muller en lugar de celebrar fue directo a darle indicaciones a sus compañeros con un papel que tenía guardado. 🔝



Al final los bávaros se llevaron la victoria. ⚽️ pic.twitter.com/VxGq7TNqqt — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 25, 2024

كان توماس مولر ويبقى شخصية بارزة في كرة القدم، وهو يثبت ذلك مباراة تلو الأخرى، ليس فقط بجودته في لعبه، ولكن أيضا بتصرفاته الغريبة غير الكروية.هذه المرة، كان مولر بطل الرواية لحدث فريد من نوعه في المباراة ضد فولفسبورغ، والتي انتهت بفوز فريقه بايرن ميونيخ (3-2).كانت الدقيقة 65، عندما مدّ المهاجم المخضرم يده إلى ملابسه الداخلية، وسحب قطعة من الورق، وبدأ في التواصل مع زملائه في الفريق، لتمرير تعليمات المدرب وتغيير خطة اللعب، لفك التعادل القائم.في الفيديو، أمكن رؤية موسيالا وكين وبافلوفيتش وكيميش وأوليسي يقتربون من بعضهم البعض حتى يتمكن مولر من إخبارهم عن تغيير التشكيل.