أسوأ آداء منذ 20 عاماً .. ولا تسديدة على المرمى

للمرة الاولى منذ موسم 2003-04

في السنوات المقبلة، سيكون على أولئك الذين شاهدوا مواجهة خيتافي ورايو فاليكانو، في الجولة الثانية من الدوري الاسباني، أن يتجاهلوا ذلك، ويفترضوا أنهم لم يفعلوا.

102 دقيقة مرّت في المباراة، بما في ذلك الوقت بدل الضائع في الشوطين الأول والثاني، كانت صعبة للغاية على المتفرجين، الذين غادروا ملعب ألبيرولا روخاس، وهم يقرأون رقم "أوبتا" المتخصصة في تسجيل إحصائيات الليغا .. للمرة الاولى منذ موسم 2003-04، ولا تسديدة مًطلقاً على المرمى.

كان التعادل السلبي هو الاول في الموسم الحالي، وسُجل لقاء خيتافي ورايو في تاريخ المسابقة، كأول مباراة من دون تسديدة واحدة على المرمى منذ 20 عاما على الأقل.







