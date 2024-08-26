الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فضيحة تُدمّر النجم الانجليزي .. صورة مع عشيقته في سرير الزوجية !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فضيحة تُدمّر النجم الانجليزي .. صورة مع عشيقته في سرير الزوجية !!
A-
A+

كرة القدم

2024-08-26 | 03:19
فضيحة تُدمّر النجم الانجليزي .. صورة مع عشيقته في سرير الزوجية !!

تحدثت الصحافة البريطانية عن فضيحة حب

عادت كرة القدم الإنجليزية إلى دائرة الضوء، على الأقل في الأمور غير الرياضية، حيث تحدثت الصحافة البريطانية عن فضيحة حب، تورط فيها نجم في الدوري الممتاز، لم يذكر اسمه، ولكن يقال إنه لعب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.
في التفاصيل، التقطت إمرأة لاعب كرة القدم على الكاميرات الأمنية، عندما دخل المنزل مع عشيقته، التي عادت وأرسلت لها صورة لـ"اللحظة" وهما في السرير مع رسالة "نمت مع زوجك"، وفقاً لما ذكرت "ميل أون لاين".
وادعى مصدر، أن اللاعب الشهير، جاء مع عشيقته إلى الشقة، بينما كانت زوجته في إجازة مع أطفالهما الصغار، وقال "كانت الزوجة مصدومة تماما ومحطمة القلب لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يعدّك لشيء من هذا القبيل"، وقد أدى ما حصل الى الانفصال.
حاول اللاعب اقناع زوجته ان الصورة مفبركة، لكن اللقطات الأمنية لم تكذب، وأكدت أن المرأة المجهولة التي أرسلت الصورة هي التي كانت فعلاً في منزله.
والأمر الأكثر غرابة هو أن الصورة أظهرت شخصين في السرير، مع صورة عائلية معلقة على الحائط خلفهما، ووفقاً للمصدر "لا عودة إلى الوراء ، فهذا يعني نهاية الزواج".



فضيحة تُدمّر النجم الانجليزي .. صورة مع عشيقته في سرير الزوجية !!

رياضة

كرة القدم

كرة القدم الإنجليزية

الدوري الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوانا سانز تخرج عن صمتها .. أجريت 4 عمليات إجهاض !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

جوانا سانز تخرج عن صمتها .. أجريت 4 عمليات إجهاض !!
03:13

جوانا سانز تخرج عن صمتها .. أجريت 4 عمليات إجهاض !!

تفاعلت جوانا سانز مع متابعيها في جولة ديناميكية من الأسئلة والأجوبة

03:13

جوانا سانز تخرج عن صمتها .. أجريت 4 عمليات إجهاض !!

تفاعلت جوانا سانز مع متابعيها في جولة ديناميكية من الأسئلة والأجوبة

وريث بوسكيتس .. جوهرة لا ماسيا التي فتنت فليك وعالم كرة القدم
03:12

وريث بوسكيتس .. جوهرة لا ماسيا التي فتنت فليك وعالم كرة القدم

بات لاعباً أساسياً في أول مباراتين مع المدرب الألماني هانزي فليك

03:12

وريث بوسكيتس .. جوهرة لا ماسيا التي فتنت فليك وعالم كرة القدم

بات لاعباً أساسياً في أول مباراتين مع المدرب الألماني هانزي فليك

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024