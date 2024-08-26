فضيحة تُدمّر النجم الانجليزي .. صورة مع عشيقته في سرير الزوجية !!

تحدثت الصحافة البريطانية عن فضيحة حب

عادت كرة القدم الإنجليزية إلى دائرة الضوء، على الأقل في الأمور غير الرياضية، حيث تحدثت الصحافة البريطانية عن فضيحة حب، تورط فيها نجم في الدوري الممتاز، لم يذكر اسمه، ولكن يقال إنه لعب في بطولة أمم أوروبا الأخيرة.

في التفاصيل، التقطت إمرأة لاعب كرة القدم على الكاميرات الأمنية، عندما دخل المنزل مع عشيقته، التي عادت وأرسلت لها صورة لـ"اللحظة" وهما في السرير مع رسالة "نمت مع زوجك"، وفقاً لما ذكرت "ميل أون لاين".

وادعى مصدر، أن اللاعب الشهير، جاء مع عشيقته إلى الشقة، بينما كانت زوجته في إجازة مع أطفالهما الصغار، وقال "كانت الزوجة مصدومة تماما ومحطمة القلب لأنه لا يوجد شيء يمكن أن يعدّك لشيء من هذا القبيل"، وقد أدى ما حصل الى الانفصال.

حاول اللاعب اقناع زوجته ان الصورة مفبركة، لكن اللقطات الأمنية لم تكذب، وأكدت أن المرأة المجهولة التي أرسلت الصورة هي التي كانت فعلاً في منزله.

والأمر الأكثر غرابة هو أن الصورة أظهرت شخصين في السرير، مع صورة عائلية معلقة على الحائط خلفهما، ووفقاً للمصدر "لا عودة إلى الوراء ، فهذا يعني نهاية الزواج".







