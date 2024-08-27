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اليوتيوبير الاسباني الشهير يستسلم لكريستيانو رونالدو ..

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اليوتيوبير الاسباني الشهير يستسلم لكريستيانو رونالدو ..
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كرة القدم

2024-08-27 | 01:54
اليوتيوبير الاسباني الشهير يستسلم لكريستيانو رونالدو ..

كان قرار كريستيانو رونالدو بإنشاء قناة على يوتيوب مفاجأة الصيف

كان قرار كريستيانو رونالدو بإنشاء قناة على يوتيوب مفاجأة الصيف في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، ليبدأ مغامرته كمستخدم يوتيوب، ويباشر تحطيم جميع الأرقام القياسية مع قناته UR Cristiano.
فاجأ رونالدو الجميع بإنشاء قناته على يوتيوب، لكنه فاجأ أكثر عندما بدأت إحصاءاته في الارتفاع، ففي أول 24 ساعة له، تمكن من الوصول إلى 2.5 مليون مشترك وما يقرب من 100 مليون مشاهدة عبر مقاطع الفيديو الـ12 التي قام بتحميلها "دفعة واحدة".
ولكن في الوقت الحالي، وبعد خمسة أيام من إنشاء "UR Crisitano"، وصل البرتغالي إلى الرقم المفاجئ البالغ 48 مليون مشترك، ليتجاوز أسطورة  اليوتيوب الإسبانية، روبيوس، والذي يتابعه 40.5 مليوناً على قناته "elrubiusOMG".
وقال روبيوس "استسلم لكريستيانو" بينما كان يتفاعل على الهواء مباشرة، وأضاف "لقد حان الوقت يا رفاق .. (الماعز) تجاوزنا، لا يوجد شيء آخر يمكن القيام به في هذه الحياة يا رفاق. لقد حقق كريستيانو رونالدو في ثلاثة أيام ما حققته في ثلاثة عشر عاما، إنه يستحق ذلك".



اليوتيوبير الاسباني الشهير يستسلم لكريستيانو رونالدو ..

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

روبيوس

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