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كريستيانو رونالدو يُلمّح الى موعد اعتزاله

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كريستيانو رونالدو يُلمّح الى موعد اعتزاله
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كرة القدم

2024-08-28 | 03:51
كريستيانو رونالدو يُلمّح الى موعد اعتزاله

ألمح إلى أنّ أيامه مع المنتخب البرتغالي يمكن أن تكون معدودة

بعد رحيله الدراماتيكي عن مانشستر يونايتد، وانتقاله الى النصر في الدوري السعودي للمحترفين، يخطط كريستيانو رونالدو لتعليق حذائه في غضون ثلاث سنوات.

لاعب كرة القدم، الذي يتألق الآن مع النصر، أحد نجوم اللعبة، بفضل أيام مجده في أولد ترافورد وتسع سنوات مليئة بالألقاب مع ريال مدريد.

وبعد ابتعاده عن الدوريات الأوروبية الكبرى، أكد رونالدو أنه لن يعود للعب في القارة على الرغم من مشاركته مع البرتغال في يورو 2024، ملمِّحاً إلى أنّ البطولة كان من الممكن أن تكون آخر ظهور أوروبي له.

وقال رونالدو أنّه لا يعرف ما إذا كان سيعتزل قريباً "ربما في غضون عامين أو ثلاثة أعوام"، لكن من المرجح أن يحصل ذلك مع النصر لأنّه سعيد جداً في النادي، وفي البلد وهو يريد الاستمرار في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من عدم هز الشباك خلال حملة البرتغال في يورو 2024 ، حقق البرتغالي ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات له مع النصر، ويسعى للحصول على مكان في تشكيلة "دوري الأمم" في أيلول - سبتمبر المقبل.

ومع ذلك، ألمح رونالدو إلى أنّ أيامه في ارتداء قميص المنتخب البرتغالي يمكن أن تكون معدودة، كما كشف أسطورة كرة القدم إلى أنّه لا يتطلّع إلى دور تدريبي بعد الاعتزال.

 

كريستيانو رونالدو يُلمّح الى موعد اعتزاله

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

النصر السعودي

كريستيانو رونالدو

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