قمّة هولندا مؤجلة والسبب .. الشرطة !!

أعلن أحمد أبو طالب، عمدة مدينة روتردام، قرار تعليق ملعب دي كويب في المدينة، وتأجيل القمة المرتقبة يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الهولندي بين فيينورد وأياكس أمستردام، بسبب إضراب الشرطة.

وقال أبو طالب "لا يمكن ضمان سلامة اللاعبين، ولا سلامة الجمهور، بشكل كاف دون تدخل الشرطة، ولم يعلن أو يشير الى الموعد الجديد للمباراة.

وتم إبلاغ القرار الذي تم اتخاذه بالاتفاق مع شرطة روتردام، إلى الأطراف المعنية بعد أن أعلنت الشرطة يوم الاثنين أنها لن تكون حاضرة بسبب دعوات الإضراب التي بدأت قبل عدة أشهر، فيما يتعلق بالتقاعد المبكر.