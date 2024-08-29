الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟
A-
A+

كرة القدم

2024-08-29 | 00:54
زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟

منذ أن قرر أسطورة ليفربول تولي وظيفة في الشرق الأوسط

منذ أن قرر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد تولي وظيفة في الشرق الأوسط، وتحديداً مع تعيينه مديرا للاتفاق السعودي في تموز - يوليو 2023، بعد إقالته من أستون فيلا، تعيش زوجته أليكس كوران حياة الرفاهية.
وبعد ضم العديد من اللاعبين البارزين في الصيف الماضي، بما في ذلك قائد ليفربول السابق جوردان هندرسون، مدد جيرارد عقده حتى العام 2027، حيث يقال بأنه يحصل على 15 مليون جنيه إسترليني سنويا.
وعلى الرغم من كونه أحد المدربين الأعلى أجرا على مستوى العالم، رفضت عائلته منزلاً في الدمام واختارت عدم العيش في المملكة العربية السعودية، حيث تقيم زوجته أليكس وأطفالهما الأربعة في مملكة البحرين، التي تقع بالقرب من المدينة.
وذكرت صحيفة ميرور أن عائلة جيرارد تقيم في فيلا فخمة في "الهملة"، وتبلغ تكلفة إقامتها حوالي عشرة آلاف جنيه إسترليني شهريا، وهي تضم مسبحا وغرفة ألعاب، مع أفراد من العائلة المالكة البحرينية كجيران.

    

زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ستيفن جيرارد

الاتفاق السعودي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا
مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

اقرأ ايضا في كرة القدم

عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً
01:23

عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً

باشر مسيرته مع نيوكاسل في الفوز على نوتنجهام

01:23

عاد بعد ايقاف دام 10 أشهر و308 يوماً

باشر مسيرته مع نيوكاسل في الفوز على نوتنجهام

جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا
00:55

جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا

يتألق جود بيلينجهام مع ريال مدريد في إسبانيا

00:55

جود بيلينجهام يبني منزلاً فخماً لوالديه في انجلترا

يتألق جود بيلينجهام مع ريال مدريد في إسبانيا

مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل
00:53

مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

سخر مشجعون ممازحين إن "عطلة نهاية الأسبوع قد دُمرت"

00:53

مشجعون يسخرون من الهدّافة الشابة على وسائل التواصل

سخر مشجعون ممازحين إن "عطلة نهاية الأسبوع قد دُمرت"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024