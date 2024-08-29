زوجة ستيفن جيرارد تقيم في بلد مجاور للسعودية فما القصة؟

منذ أن قرر أسطورة ليفربول تولي وظيفة في الشرق الأوسط

منذ أن قرر أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد تولي وظيفة في الشرق الأوسط، وتحديداً مع تعيينه مديرا للاتفاق السعودي في تموز - يوليو 2023، بعد إقالته من أستون فيلا، تعيش زوجته أليكس كوران حياة الرفاهية.

وبعد ضم العديد من اللاعبين البارزين في الصيف الماضي، بما في ذلك قائد ليفربول السابق جوردان هندرسون، مدد جيرارد عقده حتى العام 2027، حيث يقال بأنه يحصل على 15 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وعلى الرغم من كونه أحد المدربين الأعلى أجرا على مستوى العالم، رفضت عائلته منزلاً في الدمام واختارت عدم العيش في المملكة العربية السعودية، حيث تقيم زوجته أليكس وأطفالهما الأربعة في مملكة البحرين، التي تقع بالقرب من المدينة.

وذكرت صحيفة ميرور أن عائلة جيرارد تقيم في فيلا فخمة في "الهملة"، وتبلغ تكلفة إقامتها حوالي عشرة آلاف جنيه إسترليني شهريا، وهي تضم مسبحا وغرفة ألعاب، مع أفراد من العائلة المالكة البحرينية كجيران.







