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فيديو - كريستيانو رونالدو يتهكّم على الملك بيليه !!

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فيديو - كريستيانو رونالدو يتهكّم على الملك بيليه !!
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كرة القدم

2024-08-29 | 07:12
فيديو - كريستيانو رونالدو يتهكّم على الملك بيليه !!

في حوار عبر قناته الجديدة على موقع يوتيوب

في حوار عبر قناته الجديدة على موقع يوتيوب، أجراه النجم الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند، ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه ينوي الوصول الى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، قريبا جداً.
وشدد رونالدو أنه لن يعتزل إلا بعد الوصول إلى هذا الرقم، قائلا "الفرق بيني وبين النجوم القدماء، أن جميع أهدافي موثقة بالفيديوهات"، فيما بدا تهكّماً واضحاً وسخرية من الملك البرازيلي الراحل بيليه، فردّ عليه فيرديناند ضاحكاً "أنت أحمق .. من تقصد (بيليه) في كلامك؟".
كما تهكم رونالدو على بعض أساطير اللعبة، حين أكد أن عدد أهدافه يُمكن أن تتجاوز الألف بكثير، إذا قام بتوثيق تلك التي سجلها في التدريبات.
ويملك كريستيانو 899 هدفاً، سجلها مع أندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي والمنتخب الوطني، 
أما بيليه، فقد سجل 1281 هدفا في مسيرته، وهو جزء من موسوعة "غينيس للأرقام القياسية"، وإن كان هناك جدل كبير بشأن هذا الأمر، بسبب أهداف سجلها الأسطورة في مباريات استعراضية وهواة.
 
 
فيديو - كريستيانو رونالدو يتهكّم على الملك بيليه !!

رياضة

كرة القدم

ريو فيرديناند

كريستيانو رونالدو

بيليه

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