صورة - بكاء النجم البرازيلي في وداع فريقه الى وولفرهامبتون

تمهيداً للانتقال الى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي

باكياً، ودّع لاعب خط الوسط اندري ترينيدادي فريقه فلومينينسي، تمهيداً للانتقال الى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، مقابل 22 مليون يورو، و3 ملايين أخرى من الإضافات.

وذهب أندريه أمس الخميس إلى مركز تدريب فلومينينسي، لتوديع زملائه، وتصوير فيديو لختام مسيرته في النادي، ثم سافر الى أوروبا للخضوع للاختبارات وتوقيع العقد.

يبلغ النجم البرازيلي 22 عاماً، وهو لاعب وسط دفاعي لدى فلومينينسي والمنتخب البرازيلي، وعقده ينتهي أساساً في 31 كانون الاول - ديسمبر 2026، قبل دخول وولفرهامبتون على الخط، وهو من بين الأسماء التي راقبها ميلان.









