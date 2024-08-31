تعاقد معه الأربعاء وأصيب الجمعة ويغيب لأسابيع !

أكد ميكيل أرتيتا أن لاعب الوسط الإسباني تعرض لإصابة

يوم الأربعاء الفائت، أعلن مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، التعاقد مع اللاعب الدولي الاسباني ميكيل ميرينو، البالغ 28 عاماً، الفائز مؤخراً بكأس أمم أوروبا.

يوم أمس الجمعة، أكد ميكيل أرتيتا أن لاعب الوسط الإسباني تعرض لإصابة في الكتف خلال التدريب مع "المدفعجية" وسيغيب لـ"بضعة أسابيع".

وقال أرتيتا أن فريقه سيفتقد إلى خدمات ميرينو الآتي من ريال سوسييداد لـ"عدة أسابيع"، بسبب إصابة في الكتف تعرّض لها خلال أول حصة تدريبية، وأضاف عشية استضافة برايتون في الدوري المحلي "تعرّض (ميرينو) أمس (الخميس) لاصطدام وأصيب في كتفه ويبدو أنّه لن يكون متاحاً لعدة أسابيع".

وتابع أرتيتا "وقع أرضاً ووقع عليه غابي (المدافع البرازيلي غابرييل) ويبدو أنه يعاني من كسر بسيط".







