هذا هو الدوري الأكثر إنفاقاً .. و"الإسباني" مفاجأة

مع اقفال سوق الانتقالات الصيفية

في احصائية نشرها حساب "الدوري الانجليزي" على منصة إكس، ومع اقفال سوق الانتقالات الصيفية، تبيّن أن الدوري الانجليزي كان الأكثر انفاقاً، وبفرق كبير عن الدوريات المنافسة، فيما المفاجأة موقع الدوري الاسباني.

وحل الدوري الانجليزي في المركز الاول لجهة الانفاق بإجمالي 2.31 مليار يورو، فيما حل الدوري الايطالي ثانياً برصيد مليار يورو، وجاء "الليغ 1" الفرنسي ثالثاً بمعدل إنفاق بلغ 710.1 مليون يورو.

وحل الدوري الالماني رابعاً بإجمالي 596.4 مليوناً، وجاء الدوري الاسباني خامساً بإجمالي 554.9 مليوناً، وجاء الدوري السعودي سادساً بإنفاق بلغ 255.8 مليون يورو.







