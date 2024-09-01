بعد الهزيمة (0-7) .. مدرب فالادوليد يقرأ في كتاب برشلونة

بدأ بيزولانو حديثه بالاعتذار عن الهزيمة الساحقة

بدأ بيزولانو حديثه بالاعتذار عن الهزيمة الساحقة في ملعب مونتجويك، حيث سقط ريال فالادوليد (0-7) أمام برشلونة، وقال انها أكبر خسارة عانى منها في مسيرته.

وقال بيزولانو "أعتذر للجماهير، للمدينة، إنهم لا يستحقون مثل هذه الهزيمة الكبيرة، لم تكن هناك منافسة، كان الأمر مؤسفاً، لا توجد أعذار، قدمنا الأفضل ولم نتمكن من المنافسة".

وقرأ بيزولانو في كتاب برشلونة فقال "لديهم لاعبين بين الخطوط، ويعرفون كيف يلعبون ضد كتلة منخفضة وكتلة عالية، ونحن ارتكبنا أخطاء تكتيكية، وعانينا".

وتابع مدرب فالادوليد "إنهم فريق يلعب بشكل جيد للغاية، ويدير المساحات بشكل جيد، وقد وجدنا أفضل نسخة لهم منذ مدّة، إنه فريق رائع، فيما كان لدينا أسوأ يوم".







