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قرار مفاجئ - كومو يستغني عن رافائيل فاران

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قرار مفاجئ - كومو يستغني عن رافائيل فاران
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كرة القدم

2024-09-01 | 03:07
قرار مفاجئ - كومو يستغني عن رافائيل فاران

كومو يدربه الاسباني سيسك فابريجاس

في قرار مفاجئ من نادي كومو، الذي يدربه الاسباني سيسك فابريجاس، لم يسجل النادي الإيطالي لاعبه قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران، 31 عاماً، وهناك تكهنات باحتمال اعتزاله كرة القدم.
لم يغلق كومو توقيع فاران حتى 28 تموز - يوليو، وفي مباراته الأولى اضطر إلى مغادرة الملعب بعد 20 دقيقة بسبب الاصابة، وكان ذلك في 11 آب - أغسطس في الهزيمة ضد سامبدوريا في كأس إيطاليا.
منذ ذلك الحين، لم يرتدي فاران السراويل القصيرة، وكل شيء دل على أن الإصابة أكثر خطورة مما بدت عليه، ما دفع بنادي كومو للبحث في إنهاء عقد الفرنسي، الذي وقعه حتى العام 2026 مع خيار التمديد لمدة عام آخر.
لم يتم تسجيل اللاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، مع أن سيسك راهن بشدة على قلب الدفاع وأراد مواصلة الاعتماد عليه، لكن الشكوك الخطيرة التي لدى فاران نفسه في الوقت الحالي دفعت الفريق الإيطالي إلى اتخاذ القرار.



قرار مفاجئ - كومو يستغني عن رافائيل فاران

رياضة

كرة القدم

كومو

سيسك فابريجاس

رافائيل فاران

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