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"سُباعيّة برشلونة" الأخيرة تعود الى عشرة أعوام

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&quot;سُباعيّة برشلونة&quot; الأخيرة تعود الى عشرة أعوام
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كرة القدم

2024-09-02 | 00:45
"سُباعيّة برشلونة" الأخيرة تعود الى عشرة أعوام

مساء السبت، قدم برشلونة مهرجانا للأهداف

مساء السبت، قدم برشلونة مهرجانا للأهداف في الملعب الأولمبي في عاصمة كاتالونيا، وسحق فالادوليد (7-0)، وحقق فريق المدرب هانزي فليك أفضل بداية في الليغا في السنوات الست الماضية.
وكانت آخر مرة فاز فيها برشلونة (7-0) في الدوري الإسباني قبل 10 سنوات، وتحديداً في موسم 2013-14، عندما تغلب على أوساسونا في الجولة 28 في الكامب نو في 16 آذار - مارس 2014 ، وهو ما دفع بالنجم البرازيلي رافينها، الذي سجل هاتريك، الى القول "ليست هناك حاجة لتعاقدات جديدة".
أما آخر مرة سجل فيها برشلونة سبعة أهداف في مباراة في الليغا، فكانت في 26 نيسان - أبريل 2017، عندما تغلب في الجولة 34 على أوساسونا أيضاً (7-1).
وفي مسابقات أخرى، حقق برشلونة أيضا بعض الانتصارات الكبيرة، ومنها في موسم 2014–15، حين فاز على هويسكا (8-1) في في دور الـ32 من كأس الملك



"سُباعيّة برشلونة" الأخيرة تعود الى عشرة أعوام

رياضة

كرة القدم

برشلونة

هانزي فليك

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