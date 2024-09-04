تفاصيل اعتقال مهاجم فالنسيا رافا مير وتهمته الشنيعة

اعتُقل مهاجم فالنسيا رافائيل مير يوم أمس الثلاثاء

اعتُقل مهاجم فالنسيا رافائيل مير، 27 عاماً، يوم أمس الثلاثاء، بتهمة الاعتداء الجنسي، ويُعتقد أن الحرس المدني الاسباني ألقى القبض على لاعب كرة القدم ليلة الاثنين الماضي، ومن المنطقي أن هذا هو السبب في عدم حضوره جلسة تدريب الفريق.

ويُزعم أن هذا الاعتداء الجنسي ارتُكب ضد امرأتين، تبلغان من العمر 25 و21 عاما، في منزل لاعب كرة القدم، وكان رجل آخر متورطًا.

وكانت الضحية البالغة من العمر 25 عاما هي التي قدمت الشكوى، حيث كانت بحاجة إلى علاج في المستشفى، وتزعم بعض وسائل الإعلام أن الجيران هم من نبه إلى ما كان يحدث.

وبعد اعتقاله، نُقل مير إلى زنزانة في مقر الحرس المدني في فالنسيا، وسيمثل أمام المحكمة يوم الأربعاء المقبل هو ورفيقه في التهمة.







