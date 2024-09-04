ما هي الصدمة التي تسبب بها ليفاندوفسكي لرئيس برشلونة؟

بالأمس، تحدث رئيس نادي برشلونة مطولا في ملعب كامب نو

بالأمس، تحدث جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مطولا في ملعب كامب نو، لتقييم الوضع بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

كانت إحدى المشاكل التي واجهها النادي الكاتالوني في الفترة الأخيرة، الصعوبات في تسجيل اللاعبين، وأوضح لابورتا أن روبرت ليفاندوفسكي عرض تعديل عقده، للمساعدة في تسجيل داني أولمو وباو فيكتور لدى رابطة الدوري الإسباني.

وقال لابورتا "أرى روبرت أكثر تحفيزاً من أي وقت مضى، كان بحاجة إلى هذه الدفعة الجديدة، إنه في حالة بدنية جيدة جداً، وأراه متحمساً للغاية، إنه لاعب ملتزم بالنادي، ويمكنني أن أؤكد ذلك".

وأضاف "عندما سمع أننا نسعى للوصول إلى (اللعب النظيف)، عرض تعديل عقده، وأنا أقدر ذلك حقاً، لكنني أخبرته أن الأمر ليس ضرورياً، إنه ملتزم جدا بالنادي وهو مطلب للفريق، وأنا متأكد من أن هذا سيكون أفضل عام لليفاندوفسكي".







