وفاة حكم ايرلندي عن 33 عاماً

كان معتمداً للفيفا لعدد من السنوات

توفى بشكل مفاجيء، كيث كينيدي، الحكم في الدوري الأيرلندي الممتاز، عن عمر ناهز 33 عاماً، والذي كان معتمداً للفيفا لعدد من السنوات.

بدأ كينيدي التحكيم في العام 2007، وأدار أول مباراة له في الدوري الأيرلندي عندما كان عمره 21 عاماً، وتولى مسؤولية نهائي كأس أيرلندا 2017 بين لينفيلد وكوليرين.

أدار كينيدي المباراة الودية الدولية بين جمهورية أيرلندا وقطر على ملعب أفيفا في تشرين الثاني - نوفمبر 2021، والعديد من المباريات الدولية، وكانت آخر مباراة له هي فوز كوليرين (4-2) في الدوري الأيرلندي الممتاز على باليمينا يونايتد في 16 آب - أغسطس الفائت.

ونعى اتحاد ايرلندا الشمالية الحكم مساء الأربعاء "شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بالوفاة المفاجئة للحكم كيث كينيدي، الذي يتمتع كيث بخبرة كبيرة واحترام كبير في إدارة المباريات في الدوري منذ عام 2007، وقد ارتقى إلى قمة اللعبة بصفته حكما للفيفا، كما أدار العديد من أكبر المباريات ونهائيات الكأس في الدوري الأيرلندي".







