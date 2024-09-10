فالنسيا يعاقب رافا مير المتهم بالاغتصاب ولا يستغني عنه

قرر نادي فالنسيا عدم الاستغناء عن لاعب كرة القدم رافا مير، وعدم قطع الإعارة مع إشبيلية، بعد إطلاق سراحه بكفالة بتهمة الاعتداء الجنسي.وسيكتفي النادي بفرض غرامة مالية على اللاعب، لخرقه النظام التأديبي، و"عقوبة رياضية" بإبعاده مؤقتاً عن المجموعة، وقد عاد الى التدريب أمس الاثنين، ولكن على هامش الملعب.وكان المدرب قاسياً بشكل خاص مع اللاعب، وكان هو الذي أخبره بعد سماع روايته أنه سيبدأ التدريب على مقاعد البدلاء، وأنه سيكون خارج التشكيلة للمباراتين التاليتين على الأقل.وأصدر فالنسيا بيانا رسميا أعلن فيه فتح "تحقيق" ضد اللاعب "لاتخاذ إجراءات تأديبية" بسبب خرقه اللوائح الداخلية (كما ورد في أمر القاضي)، وكرر النادي "إدانته الشديدة لجميع أشكال العنف" مع "احترام افتراض البراءة"، لكنه أصر على أنه سيتخذ تدابير "ضمن نطاق صلاحياته".