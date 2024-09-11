فضيحة تضرب اسبانيا .. عقود "موافقة جنسية"

يستخدمه بعض لاعبي كرة القدم عند ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين

سلطت "En boca de todos" الضوء حصريا على عقد "موافقة جنسية" يستخدمه بعض لاعبي كرة القدم عند ممارسة الجنس مع أشخاص آخرين، وهي معلومات تكتسب أهمية خاصة، بعد الاعتداء الجنسي المزعوم من رافا مير، الذي أدى إلى احتجازه لعدة ساعات.

في المستند المعني، أمكن رؤية قسم يتعين فيه تحديد المربعات التي تحتوي على ممارسات جنسية يرغب المتابع في تنفيذها، ليعطي الأشخاص المعنيون موافقة موقعة عليها.

ومع ذلك، هناك قسم أكثر إثارة للجدل، وسريالية عن "الاغتصاب العرضي"، حيث تم تفصيل ذلك "بالنظر إلى أن أي من الأطراف، كونه رجلا، يمكنه، دون خطأ ودون نية، اختراق فتحة أنثوية".

اتصلت مساحة كواترو بميغيل أنخيل غالان، رئيس CENAFE، للحديث عن هذا النوع من الوثائق، فقال "جاء هذا النوع من العقود من لاعب كرة قدم أجنبي، لذلك أظن أنها تستخدم في بلدان أخرى، بموجب قانون آخر، وأعتقد أن عقدا كهذا ليس له مكان".

وبعد سؤاله عما إذا كان هناك أي لاعب كرة قدم في إسبانيا يستخدم هذا النوع من العقود، كان غالان واضحا ولكن منطقيا حيث لم يذكر أسماء "لاعبان من الدرجة الأولى، واحد من الدرجة الثالثة والعديد من المشاورات حول كيفية إعطاء الموافقة بطرق أخرى، مثل من خلال الهاتف المحمول".









