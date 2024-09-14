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صورة ترويجية لمونديال كرة الصالات تثير جدلاً واسعاً

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صورة ترويجية لمونديال كرة الصالات تثير جدلاً واسعاً
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كرة القدم

2024-09-14 | 04:35
صورة ترويجية لمونديال كرة الصالات تثير جدلاً واسعاً

تنطلق اليوم السبت النسخة العاشرة من كأس العالم لكرة الصالات

تنطلق اليوم السبت النسخة العاشرة من كأس العالم لكرة الصالات في أوزبكستان، حيث من المقرر أن يتنافس 24 منتخباً بينها البرتغال حاملة اللقب، والأرجنتين والبرازيل وإيران وإسبانيا.
وقبيل حفل الافتتاح، شاب البطولة جدل واسع، وغضب بين المدربين واللاعبين والمشجعين على حد سواء، إذ تضمنت صورة ترويجية نشرها الفيفا على منصات التواصل الاجتماعي، للإعلان عن الحدث صور لتشافي وميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار.
وما أثار غضب الجميع أن هؤلاء ليسوا لاعبي كرة صالات، لكن للاتحاد الدولي وجهة نظر هي أنّ بعض أكبر الأسماء في كرة القدم خطت خطواتها الأولى في كرة الصالات، وقد منحت الملصق شعار "اللعبة التي ساعدت في تطوير بعض أكبر نجوم كرة القدم".


صورة ترويجية لمونديال كرة الصالات تثير جدلاً واسعاً

رياضة

كرة القدم

تشافي

ميسي

كريستيانو رونالدو

ونيمار

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