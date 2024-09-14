هاكر سرق نيمار.. أعتذر منه ولكن لن أعيد الأموال

قام في العام 2022 بسرقة الحساب المصرفي للنجم نيمار

في حديث صحفي، قال "الهاكر" البرازيلي لوكاس، الذي قام في العام 2022 بسرقة الحساب المصرفي لمواطنه النجم نيمار، وتردد ان المبلغ كان ثلاثين الف يورو "اعتذر لنيمار على ما فعلته، ولكن كان ذلك فشل من البنك، وهذه ليست غلطتي".

ورداً على سؤال "هل ستعيد الأموال لنيمار؟"، ردّ لوكاس "اي أموال؟ اعتذر لنيمار على ما فعلته، على أن لا يطالبني بأي شيء، فإذا اراد امواله، عليه أن يرفع قضية ضد البنك الذي يملك انظمة فاشلة، أما الاموال فلقد استثمرت بها واشتريت منزلاً".









