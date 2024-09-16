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فيديو - جمهور جيرونا قمّة في الروح الرياضية

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فيديو - جمهور جيرونا قمّة في الروح الرياضية
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كرة القدم

2024-09-15 | 23:38
فيديو - جمهور جيرونا قمّة في الروح الرياضية

على الرغم من هزيمة فريقه الثقيلة (1-4) أمام ضيفه برشلونة

على الرغم من هزيمة فريقه الثقيلة (1-4) أمام ضيفه برشلونة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الاسباني، فقد صفق جمهور جيرونا طويلاً لنجم "البارسا"، المتألق لامين يامال، بعد استبداله في الشوط الثاني، مع أنه هزّ شباكهم مرتين.
كذلك، صفق جمهور جيرونا "الكاتالوني" للألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، والتقطوا الصور معه، تقديراً للعمل الجبار الذي قام به، وحوّل به فريقه الى قوة ضاربة، سجلت خمس انتصارات من خمسة، جعلته يتصدر ترتيب الليغا بالعلامة الكاملة.

 


فيديو - جمهور جيرونا قمّة في الروح الرياضية

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الدوري الاسباني

جيرونا

لامين يامال

هانزي فليك

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