هانزي فليك ولامين يامال وبداية موسم خرافيّة

بداية مثالية للمدرب الالماني وانطلاقة خرافيّة للنجم الصاعد

بداية موسم مثالية للمدرب الالماني هانزي فليك، وانطلاقة خرافيّة للنجم الصاعد لامين يامال، مع فريقهما برشلونة هذا الموسم.

بالنسبة للمدرب الألماني، الذي تسلّم المهمة خلفاً لتشافي هرنانديز، فقد حقق خمس انتصارات متتالية في خمس جولات أولى من الدوري الاسباني، مُسجّلا العلامة الكاملة.

وتغلب برشلونة خارج أرضه على فالنسيا (2-1) ثم على ميدانه (2-1) على أتليتك بلباو، وخارجها على رايو فاليكانو (2-1)، قبل أن يسحق ريال فالادوليد في عاصمة كاتالونيا (7-0)، ويهين جيرونا (4-1) في عقر داره.

وما يعنيه ذلك، أن برشلونة سجل 17 هدفاً في خمس مباريات بمعدل 3.4 في المباراة الواحدة، وتلقى أربع أهداف.

أما لامين، البالغ 17 عاماً، وبعد هدفه في مرمى أتليتك بلباو، وهدفيه في فوز برشلونة على مضيفه جيرونا (4-1) ضمن الجولة الخامسة من الدوري الاسباني، يكون قد سجل ثلاثة أهداف، وصنع أربعة في خمس مباريات مع "عمدة" كاتالونيا، توزعت في مرمى فالنسيا (1) ورايو فاليكانو (1) وفالادوليد (2).







