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والد النجم البوسني اتهم زوجة ابنه بممارسة السحر الأسود عليه !!

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والد النجم البوسني اتهم زوجة ابنه بممارسة السحر الأسود عليه !!
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كرة القدم

2024-09-17 | 01:47
والد النجم البوسني اتهم زوجة ابنه بممارسة السحر الأسود عليه !!

والده اتهم زوجة المدافع بشكل غريب باستخدام "السحر الأسود"

قطع أنيل أحمدهودزيتش، لاعب شيفيلد يونايتد، علاقاته مع والده ميرساد، الذي اتهم زوجة المدافع بشكل غريب باستخدام "السحر الأسود" ضده.
واعتاد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما تمثيل البوسنة، لكنه عانى من مشاكل الإصابة، والرعاية الطبية غير المثالية، والتهكم عبر الإنترنت من المشجعين، وكان للأب العجوز رأيه الخاص، وهو أن ابنه "تحت تأثير زوجته وحماته"، بل وأنهما تستخدمان السحر الاسود.
ووفقا للقناة التلفزيونية N1، كان هودزيتش صريحا حين قال "الشيء الوحيد الذي يريده أي شخص من والده كابن هو الدعم والفخر، ولسوء الحظ، حصلت على القليل جدا من ذلك، وما حصلت عليه معظم الوقت هو التلاعب والأكاذيب والاحتيال والتنمر شبه اليومي".
وتطرق اللاعب إلى مزاعم والده حول رغبته في مغادرة شيفيلد يونايتد، قائلا إنها "خاطئة تماما"، وقال "إنهما مدينة وناد منحاني أفضل الذكريات في حياتي بما في ذلك ولادة ابني، لدي إيمان قوي جدا بالله ولا يمكن أبدا أن يؤخذ مني، وسأفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي والأشخاص الذين أهتم بهم".
وختم "أما القول بأن زوجتي مارست السحر الأسود عليّ، فهو إهانة كبيرة لي ولزوجتي على وجه الخصوص، لقد كانت مذهلة، ومن الصعب جدا العثور على امرأة تعتني بك بنفس الجودة التي تعتني بها، وأنا سعيد جدا لأن ابني لديه مثل هذه الأم الرائعة".
نقلاً عن دايلي ستار بتصرّف.




والد النجم البوسني اتهم زوجة ابنه بممارسة السحر الأسود عليه !!

رياضة

كرة القدم

أنيل أحمدهودزيتش

شيفيلد يونايتد

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بعد طرده منه .. كايل ووكر الى منزل الزوجية مجدداً

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